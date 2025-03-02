İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve 75 yaşında hayata gözlerini yuman Edip Akbayram için üzüntüsünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“GEL DE ‘ALDIRMA GÖNÜL’ DE…”

Edip Akbayram’ın Kıbrıs’taki konserleriyle Kıbrıslı Türklerin gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Tatar, paylaşımında şunları söyledi:

“İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıbrıs’taki konserleriyle yüreğimizde taht kurmuştu… O Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıslı Türkler de onu çok sevmişti… Müstesna sesi ve eşsiz yorumlarıyla hiç unutulmayacak. Usta sanatçı gönüllerimizde hep yaşayacak. Nur içinde, ışıklarda uyu Edip Akbayram… Mekanı cennet olsun.”

Sanat hayatı boyunca halkın sesi olan ve unutulmaz eserlere imza atan Edip Akbayram, özellikle “Aldırma Gönül” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı. Tatar’ın paylaşımı, birçok takipçisi tarafından duygusal yorumlarla karşılandı.