"Siyasetle uğraşanların, bireysel ihtirasları yerine ortak aklı ve toplumsal faydayı merkeze koymaları, insani değerleri hedefleri uğruna politize etmemeleri" dileğinde bulunan Tatar, halkın hafızası ve bilincinin, hedefleri uğruna kadim değerleri politika malzemesi yapanlara geçmişte olduğu gibi gerekli cevabı vereceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a yanıt verdiği yazılı açıklamasıyla, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve The Elders üyelerinin geçmişte laboratuvara yaptıkları ziyaretlerde çekilmiş benzer fotoğrafları da basına dağıtıldı.

Tatar açıklamasında, “Aktif siyasi yaşamına Meclis’te temsil edilmeyen HP’nin başkanı olarak devam eden Kudret Özersay’ın, Antropoloji Laboratuvarı önünde çekilen fotoğraflara göstermiş olduğu tepki, siyaseten tutarlılığın siyasete ve siyasetçiye duyulan güven endeksinin artması açısından ne denli önemli olduğunu bizlere bir kere daha tüm yalınlığıyla hatırlatmıştır” dedi.

Özersay’ın, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun özel temsilcisi olduğu dönemde ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Antropoloji Laboratuvarı'na yapılan ziyarette servis edilen fotoğraflara karşı kayıtsız kaldığını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Özersay’ın aynı şekilde, Amerika’nın eski Başkanlarından Jimmy Carter, Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı Başpiskopos Desmond Tutu ve Cezayir Eski Dışişleri Bakanı Lahdar İbrahimi tarafından da Antropoloji Laboratuvarı'na yapılan ziyaretlerde servis edilen fotoğraflara karşı sessiz kalması; eleştirisindeki ‘samimiyet’ seviyesini bizlere göstermektedir.”

“Toplumsal fayda gütmeyen bir yaklaşım”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’na, Rum lider Nikos Hristodulidis’le birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretin ve insani konularda ortaya koyan iradenin, Özersay’ın açıklamasıyla gölgede bırakılmak istenmesinden toplumsal fayda gütmeyen bir yaklaşım olduğunu belirtti.

“Özersay’ın kendisi ile çelişen açıklaması, nesnel ve pozitif bir dil kullanılan siyasi iklimin yaratılması çabasını da ne yazık ki beyhude bir uğraşa dönüştürmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Temennim, siyasetle uğraşanların, bireysel ihtirasları yerine ortak aklı ve toplumsal faydayı merkeze koymaları, insani değerleri hedefleri uğruna politize etmemeleridir.

Halkın hafızası ve bilincinin, hedefleri uğruna kadim değerleri politika malzemesi yapanlara geçmişte olduğu gibi gerekli cevabı vereceğine inancım tamdır.”