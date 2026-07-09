MAhkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Şefik Karabardak mahkemeye olguları aktardı. Polis, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa'da Fuar Alanı girişinde bulunan O.G'den yapılan soruşturma neticesinde KKTC'de kalacak yeri ve parası olmadığının tespit edildiğini ve derbeder şahıs olarak suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir market işletmecisinin E.R'nin market yanında kaldırım üzerinde uyuduğunu polise bildirmesi üzerine olay yerine Adli Şube ekiplerinin gönderildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma neticesinde E.R'nin de KKTC'de kalacak yeri ve parası olmadığı tespit edildiğinden derbeder şahıs olarak suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlıların KKTC'de bulunduğu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.