Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile AKSA Süper Lig’de şampiyon olan Mağusa Türk Gücü’nü (MTG) tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Adıyaman’da kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenleri ve veliler için MTG camiasının hassasiyeti de takdire şayan. Şampiyon olduktan sonra futbolcuların kabirlerine gidip kupayı ve madalyaları götürmeleri çok anlamlı olmuştur. Nurlar içinde yatsınlar” ifadelerini de kullandı.

Tatar’ın paylaşımı şöyle:

“2022-23 Futbol Sezonu Şampiyonluğu’nu kazanan MTG’yi tebrik ederim. 4 kez arka arkaya şampiyon olarak 12. kez şampiyonluk kazanan MTG’nin 3 yıldızı oluyor. Bu başarıda büyük payı olan başkan Koral Bozkurt, tüm teknik heyet, futbolcular ve taraftarları kutluyorum.

Adıyaman’da kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenleri ve veliler için MTG camiasının hassasiyeti de takdire şayan. Şampiyon olduktan sonra futbolcuların kabirlerine gidip kupayı ve madalyaları götürmeleri çok anlamlı olmuştur. Nurlar içinde yatsınlar.”