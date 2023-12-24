Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi yanında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şehitlerin payının büyük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güven içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğuna dikkat çekerek, “Şehitlerimizi unutmayız ve unutturmayız” dedi.

Gazze’de yaşanılanlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte şehitlerin verdiği mücadeleler, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta halen ENOSİS’i hayal edip, Kıbrıs’ı bir Yunan adası görenler olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı kadar, Kıbrıs Türkü’nün Rumlar kadar eşit olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün geleceğini kendi devletinde devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehit çocuğu ve şehit eşi olmak büyük bir onurdur. Şehitlerimiz ve sizler büyük fedakarlıklar yaptınız. Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz, bizim için çok önemli ve değerlisiniz. Devlet olarak sizin yanınızda olmak, şehitlerimize olan bir vefa borcumuzdur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet sizlere sabırlar dilerim” dedi.

Şehit aileleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.