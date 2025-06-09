Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapılmış olduğu elektrik akımı nedeni ile bir süredir hastanede tedavi gören ve bugün yaşama gözlerini yuman Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için yayımlamış olduğu mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Elim bir kaza sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet yaslı ailesine, yakınlarına, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."