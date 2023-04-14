Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan tanıtım etkinliğine, ülkede faaliyet gösteren birçok yabancı dernek ve örgütlerin temsilcileri katıldı.

Tanıtımda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yazar Jennifer Vardy’nin yanında, yazar ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın tanışmasına vesile olan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginel birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, kitap imza etkinliği gerçekleştirildi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, söz konusu onaylı biyografi kitabının hazırlanma sürecinde yazar Jennifer Vardy’nin büyük emek harcadığına dikkat çekerek, Vardy’ye, kitabın yazımı için ilham veren Taner Erginel’e ve tüm bu süreçte yanında olan Avukat Erdem Erginel’e teşekkürlerini sundu.

Tatar, kitabın sadece kendi hayatını ve kariyerini değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının geçmişini, bu adada eşit statüde var olma mücadelesini ve “adalet haykırışını” da ele aldığını söyledi.

Ülkede yaşayan çok sayıda İngiltere vatandaşına ve İngiltere’de yaşayan çok sayıda Kıbrıs Türkü’ne dikkat çeken Tatar, iki ülke arasında güçlü bağların olmasının yanında İngiltere’nin 1960 Antlaşması’nda garantör ülke olduğunu hatırlattı.

Geçenlerde yaptığı İngiltere ziyaretindeki görüşmelerine değinen ve burada Kıbrıs sorununa yaklaşımın değişilmesi talebinde bulunduklarını kaydeden Tatar, Kıbrıs sorununun 1964’te Makarios ve çevresinin Enosis hedefiyle Kıbrıs Türklerine yaptıkları saldırılardan doğduğunu, buna rağmen uluslararası toplumun Makarios hükümetini tek hükümet olarak kabul ettiğini ve Kıbrıs Türklerinin 60 yıl sonrasında bile haksız muameleye maruz bırakıldığını anlattı.

“ARKADAŞLARIMIZDAN SESİMİZ OLMALARINI İSTİYORUZ”

Kıbrıs Türkü’nün çok çok uzun yıllar mücadele verdiğini vurgulayan Tatar, “Sanıyorum Jenny kitabın ismini bu nedenle ‘A Cry for Justice’ koydu. Biz burada adalet için haykırıyoruz. Arkadaşlarımızdan sesimiz olmalarını istiyoruz. Çünkü bir davamız var. Güçlü bir davamız. Biz bu ülkede eşitlik temelinde var olmaya inanıyoruz” şeklinde konuştu ve uluslararası antlaşmalardaki “egemen eşitlik” ifadesine işaret etti.

Tatar, Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte yan yana yaşayan iki devlet siyasetini getirdiklerini ve bunun çağrısını tüm uluslararası platformlarda yapmaya çalıştıklarını belirterek, Rum tarafının federal zemindeki tüm önerilere “hayır” dediğini, bunun son olarak 2004 yılındaki Annan Planı, daha sonra 2017 yılında da Crans-Montana’da görüldüğünü anlattı.

Dönemin eski İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw’ın da Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul edilmesinin adil olmadığını ifade ettiğini hatırlatan Tatar, kendilerinin de İngiltere’de yaptığı temaslarda Kıbrıs’ta olabilecek bir çözümün iki devlet temelli olabileceğini anlattıklarını aktardı.

“60 YILIN ARDINDAN GERİYE DÖNMEK İMKANSIZ”

Kıbrıs’ta bir çözümün ve kaynakların ortak kullanımının her iki taraf ve bölge için “kazan-kazan” durumu yaratacağını kaydeden Tatar, “60 yılın ardından geriye dönmek, zamanı geri çekmek imkansız. Bu nedenle biz sürdürebilirlik, adalet ve diğer tüm pratik nedenlerden ötürü yan yana yaşamayı savunuyoruz” dedi.

Tatar, uzmanların Kıbrıslı Türkler ve Rumların iş birliği içerisinde çalışmayı başarabilmesi halinde ekonomik anlamda Dubai ve Singapur’dan iyi duruma gelebileceğine dair değerlendirmeleri olduğunu da ifade ederek, Güney’e seslendi; “daha mantıklı, pratik, adil ve insani yaklaşım” çağrısında bulundu.

VARDY

Aslen Birminghamlı olan ve emekliliğinin ardından eşiyle birlikte KKTC’de yaşamını sürdüren yazar Jennifer Vardy ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve onun sahip olduğu tüm ilkeleri ve düşünceleri şekillendiren ülkesinin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında bir kitap yazabilmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek, kendisine fırsat verdiği için Tatar’a ve kitap yazım sürecindeki desteğinden dolayı Erdem Erginel’e teşekkürlerini sundu.

Vardy, “Eğer bu kitap, Cumhurbaşkanı’nın uluslararası tanınırlık ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda bir inç bile yardımcı olursa, yerleştiğim ve sunduğu ayrıcalıklardan yararlandığım bu ülkeye hizmette bulunduğuma inanacağım” diye konuştu.

ERGİNEL

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginel ise, söz olarak, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasının Kıbrıs tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu bu iki eşit halkın iş birliğiyle hareket etmesinin Kıbrıs’a barışın gelmesini sağlayacağını ifade etti.

Daha önceki tüm çabaların Rum tarafının “hırsları ve milliyetçiliği” nedeniyle başarılı olmadığı ve barış atmosferinin bozulduğunu söyleyen Erginel, Ersin Tatar’ın bu yöndeki çabalarının önemine değindi ve buna ilişkin yazılan kitapların katkı koyacağına inanç belirtti. Erginel, yazar Vardy ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bu inançla bir araya getirdiği kaydetti.