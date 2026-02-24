Erhürman, daha önce kendi önerileri doğrultusunda ilk kez iki liderin baş başa bir araya geldiğini belirterek, görüşmenin açık ve samimi bir atmosferde geçtiğini vurguladı.

“Güven Yaratıcı Önlemlerde Küçük İlerlemeler Var”

Toplantıda öncelikli olarak güven yaratıcı önlemler (GYÖ) kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığını kaydeden Erhürman, şu değerlendirmede bulundu:

“Hangi aşamada olduğumuzu, hangi noktalarda küçük ilerlemeler kaydedildiğini ve daha ileriye nasıl gidebileceğimizi ele aldık.”

Erhürman, liderlerin temsilcilerine düzenli toplantılarını sürdürmeleri yönünde ortak talimat verdiğini açıkladı. Ayrıca, tarihi henüz netleşmemekle birlikte yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Bazı başlıklarda gecikmeler yaşandığını da belirten Erhürman, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını resmi olarak bilgilendirmesi yönünde ortak karar alındığını söyledi.

BM Parametreleri Tartışması

Basın mensuplarının, 11 Aralık tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelindeki çerçeveye ilişkin sorularını yanıtlayan Erhürman, “teyit edilecek yeni bir durum olmadığını” belirtti.

Ortak açıklamada yer alan hususların zaten kayıtlı olduğunu ifade eden Erhürman, Rumca metinde de aynı çerçevenin görüldüğünü kaydetti.

Şap Hastalığı ve Aşı Desteği

Görüşmede Güney Kıbrıs’ta gündeme gelen şap hastalığına ilişkin aşı talebinin de ele alındığını açıklayan Erhürman, Rum tarafının 20 bin doz aşı talebinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği kaynaklı olarak daha önce temin edilen aşılardan 10 bin dozun bugün veya yarın, diğer 10 bin dozun ise birkaç gün içinde Rum tarafına iletileceğini bildirdi.

Erhürman, şap hastalığının iki tarafı da ilgilendiren ortak bir sorun olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kuzeyde başka, güneyde başka olmuyor. Hastalığın iki tarafta da yayılma riski var. Bu nedenle teknik komiteler aracılığıyla eşgüdüm içinde hareket edilmesi gerekiyor.”

Aynı durumun narenciye ve “babutsa” (hint inciri) gibi tarımsal başlıklarda da geçerli olduğunu ifade etti.

“Hareket Noktamız Ortak Tespittir”

Erhürman, Türkiye ile süreç konusundaki görüş ayrılıklarına ilişkin soruya da yanıt verdi. Daha önce bir televizyon programında dile getirdiği “hareket noktamız ortaktır” ifadesini yineleyen Cumhurbaşkanı, çözüm süreçlerinin başarısızlık nedenine ilişkin değerlendirmelerin Türkiye ile örtüştüğünü söyledi.

Geçmişteki müzakere süreçlerinin sonuçsuz kalmasının temelinde, Rum liderliğinin yetki ve kaynak paylaşımı konusundaki isteksizliğinin bulunduğunu savundu.

Erhürman, siyasi eşitlik, etkili katılım ve dönüşümlü başkanlık ilkelerinin metodolojinin temel unsurları olduğunu yineledi.

“Görüşme Yararlıydı”

Toplantının genel değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, görüşmeyi “yararlı” olarak nitelendirdi.

Somut sonuç üretme kapasitesinin önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, temsilciler düzeyindeki temasların devam edeceğini ve liderler düzeyinde de yakın zamanda yeni bir buluşmanın gerçekleşeceğini belirtti.