Bakan Çavuş, 13 Aralık 2025’ten itibaren Güney Kıbrıs makamlarına defalarca uyarı yaptıklarını, ancak karşı taraftan uzun süre “ülkelerinde vaka olmadığı” yönünde yanıt aldıklarını söyledi.

Aralık ayında dokuz buzağının Mağusa birinci bölgeden ülkeye yasa dışı geçirilmeye çalışılırken yakalandığını ve bu hayvanlarda şap tespit edildiğini anımsatan Çavuş, o dönemde Güney’de hastalığın yaygın olabileceğine dair ciddi kaygılarını paylaştıklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs makamlarının 20 Şubat itibarıyla şap vakalarını resmen doğruladığını belirten Çavuş, Larnaka ve çevresindeki bölgelerde yaklaşık 13 bin hayvanın etkilendiğinin açıklandığını söyledi.

Özellikle küçükbaş hayvanların taşıyıcı olduğuna dikkat çeken Çavuş, bunun salgın açısından çok daha büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti.

“Şap virüsü agresif bir virüstür. Sıkı önlemler alınmalı ve hızlı şekilde aşılamaya geçilmelidir” diyen Çavuş, bu yöndeki uyarılarını 20 Şubat’tan itibaren sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Çavuş, bugün itibarıyla Rum makamlarından resmi aşı talebi geldiğini açıklayarak, hükümet olarak Güney Kıbrıs’a toplam 20 bin doz şap aşısı gönderileceğini duyurdu.

Çavuş, ilk etapta 10 bin doz, ardından ilave 10 bin doz aşının karşı tarafa ulaştırılacağını belirtti.