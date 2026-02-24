İki lider, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin konutunda yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Hristodulidis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basına değerlendirmelerde bulundu.

Hristodulidis, “Açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdik. Güven Artırıcı Önlemler’de kaydedilen ilerlemeyi ele aldık ve bu başlıkta müzakerecilere yol gösterici ilkeler verilmesi konusunda mutabık kaldık” dedi.

Esaslı konuların da görüşüldüğünü belirten Hristodulidis, iki tarafın yakın zamanda yeniden bir araya gelme kararı aldığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne mart ayında görüşme talebini ilettiğini açıklayan Hristodulidis, ayrıca Ulusal Konsey’i bilgi ve görüş alışverişi amacıyla toplamayı planladığını söyledi.

Tüm Güven Artırıcı Önlemler’in, bu kapsamda kaydedilen ilerlemelerin ve mevcut gecikmelerin gözden geçirildiğini belirten Hristodulidis, geçiş noktalarına ilişkin konuların da ele alındığını ve bu çerçevede müzakerecilere yönlendirici ilkeler sunulacağını kaydetti.

Dipkarpaz’daki okul konusuna ilişkin tartışmaya girilmediğini ifade eden Hristodulidis, “Bu toplantıların amacının ne olduğunu zihnimde net bir şekilde biliyorum. Müktesebatın tam olarak korunmasıyla esaslı görüşmelere yeniden başlama ana hedefine doğru nasıl ilerlediğimizi görmek için çok yakında tekrar bir araya geleceğiz” dedi.

Hristodulidis ayrıca, 11 Aralık’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi temelinde siyasi eşitliğin yeniden teyit edildiğini hatırlattı.

Öte yandan şap hastalığı konusunun görüşmede ele alınmadığı ve ortak bir açıklama yapılmayacağı bildirildi.