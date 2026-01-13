Toplantıya Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Başbakanlık Hukuk İşleri Amiri Nezhan Kayasal Ertemel katıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta ülkede meydana gelen kurşunlanma olayından sonra yaptığı açıklamada, “Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var. Bu sorulara bir an önce yanıt üretmek ve gerekeni yapmak yükümlülüğü altındayız” ifadelerini kullanmıştı ve Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısının tek gündemle, bu konuyla ilgili olarak gerçekleştirileceğini belirtmişti.