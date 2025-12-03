Bunlar da ilginizi çekebilir

Muharip Dernek Başkanları kabulde yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada Muharip Dernek Başkanlarını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kabulde Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ve TMT Mücahit Komutanlar Derneği Başkanı Hüseyin Özinal yer aldı.

