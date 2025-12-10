Erhürman, özellikle iklim değişikliği gerçeğine dikkat çekerek bundan sonraki süreçte daha hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

“Çok zor günler yaşıyoruz,” diyen Erhürman, yaşanan felaket nedeniyle ciddi zarar gören yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıllar içinde biriken sorunların etkisiyle bugün daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalındığını belirten Cumhurbaşkanı, bu felaketin ardından süreci detaylı biçimde inceleyerek rapor hazırlamanın ve buna yönelik bir eylem planı oluşturmanın zorunluluk olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın bu süreçte üzerine düşen tüm görevleri yerine getireceğini belirten Erhürman, merkezi koordinasyonun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Erhürman, sahada büyük özveriyle çalışan tüm ekip ve kurumlara teşekkür etti:

“Belediyelerimiz, belediye emekçilerimiz, Polis Genel Müdürlüğümüz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız ve tüm mensupları canla başla mücadele ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz.”

Henüz tehlikenin tamamen geçmediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, vatandaşlara yetkili makamlardan yapılan uyarı ve kararlara uymaya devam etmeleri çağrısında bulundu.