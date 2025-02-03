Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Sağlık Turizmi Konseyi Derneği’nden Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nden Sezai Sezen, Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizm ve Eğitim Derneği’nden Prof. Dr. Hülya Harutoğlu, Kıbrıs Türk Diş Hekimleri Odası’ndan Turhan Ulutekin Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneği’nden İlker İpekdal, Özel Hastaneler Birliği’nden Dr. Hayat İzel, Tıp Bebek İşletmeleri Derneği’nden Dr. Savaş Özyiğit, Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği’nden Huriye İcil, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Derneği’nden Ayşe Sayılı Erenler, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden Eşmen Tatlıcalı ve KKTC Tıp Laboratuvar Uzman Derneği’nden Tuncay Güçlü katıldı.