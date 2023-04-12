Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya; Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, Dağ Çamur Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Derneği, Kuzey Kıbrıs Klasik Jaguar Derneği, Güzelyurt Klasik Araçlar Derneği ve Kyrenia Offroad Derneği başkan ve temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ve egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerisiyle ilgili olarak bilgi verirken esas hedefin, Kıbrıs Türk halkının varlığını güvenceye almak, devleti, egemenliği, özgürlüğü korumak ve daha refah dolu günlere ulaşmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıya katılan kurum ve derneklerin çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslararası etkinliklere katıldığını ve KKTC’nin tanıtımına büyük katkılarda bulunduklarını da belirterek söz konusu derneklere teşekkür etti.

Çok uzun yıllardan beri çeşitli sivil toplum örgütleri, dernekler ve kurumlarla iç içe olduğunu, sorunları yakından takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu sorunların çözümü için her zaman olduğu gibi yine gereken desteği vermeye hazır olduğunu da söyledi.

Yıllardan beri her alanda Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı ambargolara karşı etkin ve kararlı bir mücadelenin önemine de dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Toplantıda söz alan kurum ve dernek başkanları, toplantıyı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederken, sıkıntı ve sorunlarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları çerçevesinde belirlenen program dahilinde toplantılar devam edecek.