Bu kapsamda Dânâ; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Almanya, Pakistan, Liberya ve Panama’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Temaslar sırasında Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler, BM Genel Sekreteri raporlarında yer alan değerlendirmeler ve Güvenlik Konseyi kararına dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ayrıca, BM Genel Sekreteri Yardımcısı ve Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Rosemary DiCarlo ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Kıbrıs sorununda yürütülen diplomatik süreç, tarafların pozisyonları ve önümüzdeki döneme ilişkin olası adımlar değerlendirildi.