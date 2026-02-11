Bunlar da ilginizi çekebilir

Yunanca yayımlanan ilk haber, Erhürman – Guterres görüşmesine ilişkin oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın Yunanca resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesine ait bağlantılar ise şu şekilde:

Türkçe ve İngilizce sosyal medya hesaplarının yanında Yunanca sayfalar da açılırken, Yunanca ilk haber servisi bugün yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesine Türkçe ve İngilizce dillerinin yanı sıra Yunanca dil seçeneği de eklendi.

