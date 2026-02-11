Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ali Kerçin (E-38) yönetiminde bulundurduğu DG 408 plakalı araç ile Vadili istikametinde Paşaköy istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Rıdvan Emre Yılmaz (E-36) yönetimindeki GS 038 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan DG 408 plakalı araç sürücüsü Ali Kerçin ve GS 038 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra Yılmaz (K-34), Mustafa Eymen Yılmaz (Ç-6) ve Abdul Metin Yılmaz (Ç-5) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.