Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı. Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00’de toplanan komite, gündeminde yer alan “Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı (Y.T. No: 325/5/2025) ele aldı.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Toplantıya İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı. Komite toplantısında ayrıca Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.