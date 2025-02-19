Toplantıya; Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Mahmut Özçınar, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kalfaoğlu, KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yol aydınlatmalarının durumu, yasal mevzuatlar ve yol güvenliği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, toplantıda trafikte son zamanlarda ölümlü kazaların artmasından dolayı aydınlatmaların ve yol güvenliklerinin artırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.