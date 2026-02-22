Anma töreninin ardından Prof. Dr. Mehmet Altınay ve Günay Altınay Vakfı’nın açılış töreni de gerçekleştirildi.

TDP’den yapılan açıklamada, törene Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile TDP Gençlik Örgütü Üyesi Ali Azeri de katılarak, hem anma programında hem de vakıf açılışında yer aldı.

Saygı duruşu ve kabre çelenk sunulmasıyla başlayan anma töreninde, Altınay’ın Kıbrıs Türk siyasi yaşamına, demokratik kurumların oluşumuna ve akademik hayata yaptığı katkılar vurgulandı.

Konuşmalarda, Altınay’ın yalnızca bir siyasetçi değil; aynı zamanda bilim ve düşünce insanı, toplumcu mücadele geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olduğu ifade edildi.

Kurucu Meclis sürecindeki rolü, bakanlık ve milletvekilliği döneminde ortaya koyduğu ilkeli siyaset anlayışı ile akademik alandaki çalışmalarıyla Altınay’ın, ülkenin kurumsallaşma sürecine yön veren isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Açılışı yapılan vakfın, Altınay’ın düşünsel mirasını, toplumsal değerlerini ve aydınlanmacı çizgisini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığı kaydedildi.