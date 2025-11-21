Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42.yıl dönümü nedeniyle düzenlenen dostluk maçı, Lefkoşa Atatürk Stadyumunda oynandı.

Dostluk maçı öncesi saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından konuşmalara geçildi. İlk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Takımı Kaptanı CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay oldu.

Uluçay, TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasında yaklaşık 25 yıldır düzenlenen geleneksel dostluk maçlarının önemine dikkat çekti; “Bu tür organizasyonlardan çok mutlu oluyoruz, hem dostluğumuz gelişiyor hem de ilişkilerimiz artıyor” dedi.

Uluçay, söz konusu karşılaşmaların yalnızca spor değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıdığını vurgulayarak, “Bu vesileyle KKTC’nin haklılığını ve varlığını dünyaya göstermek adına büyük bir imkân oluşuyor. Bu maç, spor ambargosu altında olan KKTC’nin dünyaya bir mesajıdır. Bize uygulanan haksız izolasyonların kalkması için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Köse;

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Futbol Takımı kaptanı Mustafa Köse de, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağının önemine vurgu yaptı.

Köse, “KKTC’nin kuruluşunun 42. yıldönümü dolayısıyla buradayız ve beraberiz. Evimizde gibi ağırlanıyoruz. Bütün KKTC heyetine teşekkürlerimizi iletiyoruz. TBMM’nin selamlarını getiriyoruz” dedi.

Türkiye ile KKTC’nin birlik ve beraberliğinin altını çizen Köse, “Türkiye ve KKTC ilelebet payidar olacaktır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz maçın skoru önemli değildir. Buradan Türk’ün bir ve beraber olduğunun mesajını veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öztürkler;

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, iki parlamentonun eski ve yeni milletvekillerine teşekkür ederek oynanan dostluk maçının önemine değindi.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Buradan bizlere uygulanan haksız izolasyonların kaldırılmasını talep ediyor ve KKTC’nin tanınması çağrılarımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kupa ve madalyalar verildi.

TBMM Takımında Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Antalya Milletvekili Mehmet Uğur Gökgoz, Antalya Milletvekili Mustafa Köse ,Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Konya Milletvekili Ünal Karaman ile önceki dönemlerde TBMM’de görev yapmış Vekiller yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Takımında ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Sami Özuslu, Emrah Yeşilırmak, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile önceki dönemde görev yapmış vekiller forma giydi.

Karşılaşma 4-3 Cumhuriyet Meclisi Takımın üstünlüğü ile tamamlandı.