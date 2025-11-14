Meclis bahçesinde yer alan resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve halk katıldı.

Resepsiyonda, kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC'ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili 28. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Azerbaycan – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Javanshir Feyzıyev, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, sinevizyon gösterisiyle devam etti. Resepsiyonda, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile TBMM Başkan Vekili Celal Adan birer konuşma yaptı.

Resepsiyon programında yer alan halk dansları gösterisi ile müzik dinletisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçağın düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasından dolayı iptal edildi.

-Öztürkler: “Biz sürdürülebilir bir anlaşma, karşılıklı saygıya ve iş birliğine dayalı gelecek istiyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler resepsiyonda yaptığı konuşmaya, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında düşen TSK’ya ait uçakta şehit olan askerlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek başladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin, azminin ve inancının en güçlü sembolü olan KKTC’nin 42. Kuruluş yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirterek, kendileriyle bu gururu paylaşan tüm konuklara teşekkür etti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sadece bir toprak parçası değil; bir mücadelenin, bir onurun ve bir inancın adıdır” diyen Öztürkler, bugün bu topraklarda özgürce yaşamalarının nedeninin bu mücadeleyi inançla sürdüren atalarının cesareti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz desteği olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının dün olduğu gibi bugün de, egemen eşitliğinden ve devletinden asla taviz vermeyeceğini aktararak, şöyle devam etti:

“Biz Kıbrıs adasında sürdürülebilir bir anlaşmaya, karşılıklı saygıya ve iş birliğine dayalı bir gelecek istiyoruz. Böyle bir gelecek ise ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, egemenliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle sağlam temeller üzerine oturabilir. Bu duruş, Kıbrıs Türk halkının onuruna, tarihine ve geleceğe olan inancına yakışan tek duruştur.”

Öztürkler, cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli olmadığını ve bir halkın kendi kaderine sahip çıkma iradesi olduğunu da vurgulayarak, amaçlarının bu iradeyi gelecek kuşaklara güçlü, özgüvenli ve umut dolu bir şekilde devretmek olduğunun altını çizdi.

“Ülkemiz, sahip olduğu jeopolitik konumuyla Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini şekillendiren, refahın anahtarı olan stratejik bir aktör konumunda bir Türk yurdudur" diyen Öztürkler, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de istikrarın ve özgürlüğün simgesi olarak ilelebet yaşayacağını kaydetti.

Öztürkler, KKTC’nin 42. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve kendilerine özgür bir vatan, onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele eden şehitleri de andı.

-Adan: “Ortak milli davada konusunda eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürecek”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili, 28. Dönem MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da KKTC’nin 42 Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının 1963’ten itibaren sergilediği şanlı direnişin, varoluş mücadelesinin ve nihayetinde bağımsızlık ülküsünün eriştiği zirve olduğunu kaydetti.

Adan, elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden 20 kahraman şehide Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kıbrıs Türk halkının kendi öz vatanından vazgeçmeyeceğini ve asil hürriyet mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını belirten Adan, 15 Kasım 1983’te KKTC’yi ilan eden Kıbrıs Türk halkının haklarını ve geleceğini teminat altına aldığını söyledi.

Adan ayrıca, KKTC’nin gelişerek güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, TBMM ile Cumhuriyet Meclisi’nin de ortak milli davada konusunda eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Garantör Anavatan Türkiye’nin KKTC’yle birlikte Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için on yıllardır yoğun çaba sarf ettiğine de dikkati çeken Adan, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının korunması yönünde güçlü bir irade ortaya konulduğunu kaydetti.

Adan, Rum tarafının siyasi gücü ve ekonomik refahı, siyasi eşitlik temelinde Kıbrıs Türk devletiyle paylaşmaya hiçbir zaman yanaşmadığını işaret etti. Adan, karşı tarafın asıl amacının Ada’nın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri’ni azınlık statüsüne indirgemek ve kendi devletlerine bir şekilde entegre etmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs meselesinde, gerçekler temelinde hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Adan, şöyle devam etti:

“Ada’da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet mevcuttur. Şu husus açıktır ki, Kıbrıs meselesinde çözümün yolu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesinden geçiyor. İki tarafın rızasını yansıtmayan ve Kıbrıs Türk halkının haklarının gaspına neden olan çözüm formülleri tükenmiştir. Bu nedenledir ki, iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle destekliyoruz.”

Celal Adan, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının tescili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için gayretlerini sürdüreceklerini de aktararak, “Cumhurbaşkanımızın 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir kez daha ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum KKTC’yi tanımalı; diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmalıdır.” dedi.

Adan, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya ve KKTC’nin ihtiyaç duyacağı her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Ülkemiz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin, hukukunun ve refahının muhafazası yönünde ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirecektir.” şeklinde konuştu.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Adan, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesine hayatını adayanları rahmetle andı.