Açıklamada, tüm sağlıklı bireylerin kan bağışına davet edildiği belirtilerek, “Bir ünite kan, bir hayata can olabilir” mesajı paylaşıldı.

Bu sosyal sorumluluk projesiyle toplumda dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sağlık alanında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik 3 Şubat Salı günü Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak. Milletvekilleri ve Meclis personeli de etkinliğe katılarak kan bağışında bulunacak.

