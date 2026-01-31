Fileleftheros’a göre, Rum yönetiminin “resmi kumarhanesi” 2022-2025 döneminde kumarhanenin toplam net karı 634,2 milyon euro oldu, Rum yönetimi de 121,6 milyon euro vergi ve izin harcı geliri elde etti.

Şans Oyunları ve Kumarhaneler Denetim Otoritesi tarafından hazırlanan ve pazartesi günü 2026 bütçesiyle birlikte Rum Meclisine sunulacak risk raporunda, MELCO şirketinin, Güney Kıbrıs’a yaptığı yatırımdan öngörülen geliri elde edemediği, iş hacminin beklenenin altında kaldığı kaydedildi.

Rum ekonomisine risk teşkil edebilecek olası tehlikelerin incelendiği ve alınabilecek önlemlere yer verilen raporda, MELCO’nun yıl sonunda Yunanistan’da ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) işletmeye açacağı resort kumarhanelerin şirkete, Güney Kıbrıs’takinden daha çok kazanç sağlamasının, uluslararası ve bölgesel alanda daha çok müşteri çekmesinin beklendiği kaydedildi.