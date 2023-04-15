Cypfruvex tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sıkma (usare) tesislerinde değerlendirilen beyaz ve kırmızı greyfrut, limon, yafa portakal, mandora mandalin üretici alacaklarının tamamı Pazartesi günü ödenmeye başlanacak. Paketleme İhracat kalitesinde değerlendirilen mandora mandalin ürünün bakiye kalan üretici alacakları da Pazartesi günü yatırılacak.

Salı günü itibariyle ise, valensiya paketleme ihracat kalitesinde üreticilerden sözleşme karşılığı satın alınan ürünlerin toplam tutarının yüzde 30’u ödenmeye başlanacak.

Çarşamba günü itibariyle da 2022-2023 narenciye sezonunda üreticilerden satın alınan ürünlerin kesimini yapmış olan kontraktörlerin bahçe taşımasını yapan nakliyecilerin ve malzeme tedariki yapılan iç ve dış piyasa paydaşlarının ödemeleri yapılacak.