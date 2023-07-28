Sağlımız için çok önemli olan D vitaminini çoğu insan yeterince alamıyor. Çünkü kemik sağlığı için gerekli olan D vitaminini yeterince alabilmek için balık, balık yağı, süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı ve tereyağı gibi besinleri tüketmenin yanında güneşe maruz kalmanız da gerekiyor.

NASIL GÜNEŞLENMELİYİZ?

D vitamini açısından en etkin dönem olan mart ve ekim ayları arasında koruma kremi kullanmadan her gün 10-15 dakika güneşlenmek gerekiyor. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 15.00 saatleri arası D vitaminin dönüşümü için en etkili saatler olarak biliniyor.

Bu saatler cilt kanseri riski oluşturabileceği için 10-15 dakika boyunca koruma kremi kullanmadan, diz ve dirseklerden aşağısını güneşlendirmeniz yeterli olacaktır.

Ancak esmer tenli kişilerin D vitamini sentezi sarışınlara göre daha yavaş olduğundan, esmer kişilerin sarışınlardan 3-6 kat daha fazla güneşte kalması gerekiyor.

D VİTAMİNİN FAYDALARI

D vitamini, hücrelerin büyümesinde ve kas ile sinir sistemlerinin düzenli işlevinde önemli rol oynarken, bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağlıyor. 

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Ayrıca D vitamininin; kalın bağırsak, kemik, deri, kolon ve meme kanserinde de koruyucu etkisi bulunuyor.