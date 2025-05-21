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21.05.2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 12’inci kilometresi üzerinde, Erbay EMİNOĞLU (E-83) yönetimindeki SD 200 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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