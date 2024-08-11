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11.08.2024 tarihinde saat 15:50 raddelerinde Girne Değirmenlik anayolu 7-8 kmleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Kaan KANDEMİR (E-28) yönetimindeki YE 858 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden yolun sağında bulunan Alevkayası yoluna dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten gelen Hatice DALLİOD (K-41) yönetimindeki JP 221 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanma olmadı.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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