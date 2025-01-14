Ziyarette, ülkemizde yapılan sürüş shliyeti sınavlarının daha çağdaş hale getirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden destek istendi. Trafik Dairesi Müdürü Aydın, görüşme sırasında talep ettikleri desteğin sağlanması için hemen çalışmalara başladıklarını belirtti.

Ziyaret sırasında Ahmet Aydın’a, Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Şube Sorumlusu Ahmet Osmanlı ile KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki eşlik etti.