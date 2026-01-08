Bunlar da ilginizi çekebilir

Soruşturma devam ediyor.

Polisten verilen bilgiye göre, adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Ortaköy’de dün saat 16.30 sıralarında bir apartmanda sakin Osman MOHAMED (E-20), dairesinin kapı anahtarını içeride unuttuğu gerekçesiyle, apartmanın damına çıkarak ip ile dairesine girmeye çalıştığı sırada, ipin koparak yaklaşık 15,75 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

