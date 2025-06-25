Yücener, yaptığı açıklamada, “Damızlık kuzu ithalatı konusunda çalışmalar hızla devam etti ve bugün itibarıyla süreç sonuçlandı. 10 Temmuz civarında seçici heyetimiz, damızlık hayvanları belirlemek üzere İspanya’ya gidecek. Bu karar alındı ve yine Temmuz ayı içerisinde taşıyıcı geminin Barselona’da olması planlandı. Neticede, Temmuz sonu ya da Ağustos başında damızlık hayvanların Mağusa Limanı’nda olması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Karantina Yerleri Belirlendi

İthal edilecek hayvanlar için karantina yerlerinin tespit edildiğini belirten Yücener, bu alanların son onaylarının Hayvancılık Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yapılacağını, onayların ardından boşaltma sürecinin başlayacağını söyledi.

Süreçte Yaşanan Gecikmeler ve Teminat Güvencesi

Sürecin başlangıcında yaşanan gecikmelere de değinen Yücener, bu aksamanın kendilerinden kaynaklanmadığını vurguladı. “Biz sözleşmeyi 30 Nisan’da hazırlamıştık ancak banka işlemleri nedeniyle bazı üretici arkadaşlarımız süreci Nisan sonundan Mayıs ortasına kadar uzatmak zorunda kaldı. Bu nedenle gemi acentesiyle yaptığımız anlaşma da gecikti. İkinci bir gemi bulmak süreci tekrar rayına oturttu” dedi.

Hayvan üreticilerinin ve talepte bulunan kişilerin endişelerine de değinen Yücener, herhangi bir maddi kayıp yaşanmasının söz konusu olmadığını belirtti. “Biz sözleşme gereği 500 bin Euro’yu ilgili firmaya aktardık. Ancak aynı zamanda elimizde firmanın verdiği 500 bin Euro’luk teminat mektubu da bulunmaktadır. Bu nedenle ne üreticiler ne de kooperatif açısından bir mağduriyet söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

İthalat Temmuz Sonunda Gerçekleşecek

Genel Sekreter Yücener, açıklamasını “Netice itibarıyla damızlık hayvanların Temmuz ayı sonunda ya da Ağustos ayı başında ülkemize ulaşması planlanıyor” diyerek tamamladı.