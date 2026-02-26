DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, imza töreni dün saat 11.30’da DAÜ Rektörlüğü’nde yer aldı.

İmza törenine, Türkiye Cumhuriyeti eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Şemi Bora, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba katıldı.

-Protokoller…

İmzalanan protokollerden ilki, DAÜ ile Afrika Diplomasi Akademisi arasında hayata geçirildi. Protokol kapsamında diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim ve araştırma iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Çalışmalar Merkezi” kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca ortak diploma ve sertifika programlarının geliştirilmesi, uluslararası seminer ve konferansların düzenlenmesi, dijital kampüs modelinin oluşturulması ve iki kurumun küresel akademik görünürlüğünün artırılması planlanıyor.

İkinci protokol ise, DAÜ ile Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü arasında gerçekleştirildi. Söz konusu iş birliği ile enerji hukuku alanında eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin ve akademik personelin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, ortak eğitim programlarının oluşturulması ve taraflar arasında sürdürülebilir akademik iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

İmzalanan bir diğer iş birliği protokolü ise, DAÜ ile Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (EDAC) arasında enerji hukuku ve tahkim alanında eğitim ile akademik iş birliğini kapsıyor. Protokol ile enerji hukuku ve bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümü konularında eğitim faaliyetlerini geliştirmek, öğrenciler ile akademik personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, ortak eğitim programları oluşturmak ve taraflar arasında sürdürülebilir bir akademik iş birliği zemini oluşturmak amaçlanıyor.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin uluslararasılaşma politikası doğrultusunda önemli ve stratejik bir açılımın hayata geçirildiğini vurguladı. Söz konusu girişimi, üniversitenin gelişimi ile uluslararası görünürlüğü ve etkinliğinin artırılması açısından son derece değerli bulduklarını ifade eden Kılıç ayrıca, enerji uyuşmazlıkları çerçevesinde bir merkezin kurulmasının da atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

-Bora

VYK Başkanı Şemi Bora yaptığı açıklamada, iş birliği anlaşmasının üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin önemli bir adımı olduğunu vurgulayarak, kurulacak merkez ve yürütülecek ortak eğitim faaliyetleri sayesinde diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanacağını söyledi.

-Yalova

Türkiye Cumhuriyeti eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova ise konuşmasında, merkezi Senegal’de bulunan Afrika Diplomatik Akademisi’nde 18 yıldır Dünya Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, söz konusu akademinin Afrika’da 54, dünya genelinde ise 115 ülkede temsilciliği bulunan bir kurum olduğunu dile getirdi.

Günümüz dünyasında uluslararası ilişkilerin giderek daha kaotik bir yapıya büründüğünü vurgulayan Yalova, yeni dünya düzeni ve uluslararası hukuk konularının her geçen gün daha fazla önem kazandığını kaydetti.