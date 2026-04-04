2006 yılında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü’nden mezun olan Seth Quarcoo, bugün Afrika’da uluslararası bankacılık alanında üst düzey bir yönetici olarak kariyerini sürdürüyor. Bu başarı, yalnızca bireysel bir yolculuk değil; aynı zamanda DAÜ’nün küresel ölçekte etkili bir eğitim ekolü olduğunun somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

DAÜ’de aldığı eğitimin kalitesini deneyimleyen Quarcoo, yıllar sonra çocuklarının üniversite tercihinde hiç tereddüt etmeden DAÜ’yü seçmiş ve bu tercihini bir ekolün devamı olarak görmüştür. Bu güvene eşi Lydia Quarcoo da katılmış; yaptığı değerlendirmeler sonucunda tereddütsüz şekilde DAÜ’yü tercih ederek Uluslararası İlişkiler alanında doktora eğitimine başlamıştır.

Ailenin çocukları da aynı çatı altında eğitim hayatlarına devam ediyor. Zoe Quarcoo Hemşirelik, Daniel Quarcoo ise Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim görüyor. Aile bireyleri, DAÜ’nün akademik imkânları ve uluslararası ortamından duydukları memnuniyeti vurguluyorlar..

“Bu Güven Tesadüf Değil, Bir Ekolün Sonucu”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Farklı ülkelerden öğrencilerimizin üniversitemizi tercih etmesi büyük bir gurur kaynağıdır. DAÜ, yalnızca bir üniversite değil, mezunlarıyla etkisini sürdüren güçlü bir eğitim ekolüdür. Mezunlarımızın deneyimlerini ailelerine aktarması ve onların da aynı güvenle, tereddüt etmeden DAÜ’yü tercih etmesi, eğitim kalitemizin en somut göstergesidir. Seth Quarcoo ve ailesinin hikâyesi, bu ekolün küresel ölçekteki yansımasıdır.”

Seth Quarcoo’nun yıllar önce başlayan DAÜ yolculuğu, bugün ailesiyle yeni bir anlam kazanırken, bu hikâye DAÜ ekolüne duyulan tereddütsüz güvenin kuşaklar boyunca nasıl aktarıldığını gösteren güçlü bir örnek olarak öne çıkmaktadır.