DAÜ’den verilen bilgiye göre, sıralamada 55 alan ve 1900’ün üzerinde üniversite değerlendirildi. QS’nin bugüne kadar en fazla üniversiteyi değerlendirdiği sıralama oldu.

DAÜ ilk kez geçen yıl “Ekonomi ve Ekonometri” alanında sıralamaya girerken, bu yıl “Ağırlama ve Eğlence Yönetimi” alanında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına girerek 151-175 bandında yer aldı.

“Ekonomi ve Ekonometri” alanında bir önceki yıla göre yükselen DAÜ, 501-550 bandına yerleşti. DAÜ ayrıca ilk kez 501-550 bandında “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” ile 751-800 bandında “Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri” alanlarında da sıralamaya girdi.

“Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında listeye giren DAÜ’ye, başarı sertifikaları QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter’in imzasıyla iletildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün her yıl birbirinden farklı bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinin bir tesadüf olmadığını belirtti.

DAÜ’nün, geçen yıl “Ekonomi ve Ekonometri” alanında, bu yıl ise QS’nin en fazla üniversiteyi değerlendirdiği ve listeye 300’ün üzerinde yeni üniversitenin eklenmesine rağmen, dört alanda listeye girmesinin önemli bir başarı olduğunu kaydeden Kılıç, “Bu sonuçlar DAÜ’nün güçlü yükselişini sürdürdüğünün bir göstergesi.” dedi.

Kılıç, DAÜ’nün başarılarında emeği geçen tüm DAÜ çalışanlarını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.