Milli Eğitim Bakanlığı, grev nedeniyle yapılamayan sınavlara ilişkin düzenlemeyi açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarda 30 Mart 2026 tarihinde grev nedeniyle gerçekleştirilemeyen sınavlar, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılacak.

Ayrıca bazı okullarda 31 Mart 2026 Salı günü yapılması planlanan sınavların ise gelecek haftadan itibaren okul idarelerinin uygun göreceği bir ders gününde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerin ders kaybı yaşamaması amacıyla yarından itibaren okullarda mevcut ders programları doğrultusunda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.