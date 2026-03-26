Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi" konulu zirve; 27 Mart 2026 Cuma günü, saat 09.00 – 16.30 arasında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başlayacak olan zirvede USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray, The London Energy Club Yönetim Kurulu Başkanı, Eski Diplomat & Uluslararası Enerji Ajansı Eski Yöneticisi Mehmet Öğütçü, Eski Devlet Bakanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Yalova, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı, 28. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Konya Milletvekili Orhan Erdem, AİBPA Türk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu birer konuşma gerçekleştirecek.

JEOPOLİTİK, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ENERJİ VE HUKUK KONUŞU OTURUMLAR DÜZENLENECEK

Açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan zirve kapsamında saat 13.00’te "Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler" başlıklı ilk oturum, Güvenlik Uzmanı ve Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ moderatörlüğünde yapılacak. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Hasan Ünal, Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya ve Prof. Dr. Uğur Özgöker birer sunum gerçekleştirecek.

Saat 14.30'da başlayacak olan "Enerji, Ekonomi ve Hukuk" başlıklı ikinci oturum ise Eski Devlet Bakanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Yalova moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Söz konusu oturumda Prof. Dr. Vedat Yorucu, Prof. Dr. Cemal Zehir, Yrd. Doç. Dr. Aylin G. Gürzel Aka, KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Gökhan Güler ve Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur bölgenin enerji ve hukuk stratejilerini değerlendirecek.

Forum, saat 16.45’te düzenlenecek olan Plaket Töreni ile sona erecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, söz konusu zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Doğu Akdeniz’in jeopolitik, ekonomik ve enerji boyutlarının giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, uluslararası platformlar ile akademinin bir araya gelmesinin büyük değer taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak bilimsel bilgi üretimi ve uluslararası iş birlikleri aracılığıyla bölgesel gelişmelere katkı koymayı sürdüreceklerini de belirtti.