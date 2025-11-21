Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 8 milyar 674 milyon 946 bin TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası’ndan (DAÜ-PER-SEN) yetkililer de katıldı.

KILIÇ

İlk konuşmayı yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bölgenin en köklü akademik kurumlarından biri olduğunu kaydederek, dünya üniversite sıralarında önemli bir yeri olan üniversitenin ülkenin gelişimindeki katkılarına dikkat çekti.

Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin mali hedefleri konusunda bilgi vererek, uygulanan mali disipline rağmen öğrenci sayısında bir azalma olmadığına dikkat çekti. Kılıç, öğrenci gelirlerinde artış yaşandığını söyleyerek, 2025 yılı sonu verilerine göre, 51,8 milyon dolarlık bir gelir elde edildiğini ifade etti.

Üniversitede emekli yaşları gelene kadar özel statüde çalışma hakkı verilen 91 kişiye yönelik geçen sene yapılan düzenlemeyle üniversite üzerindeki yükün azaltıldığına vurgu yapan Kılıç, personele ilişkin alınan diğer tasarruf tedbirlerini sıraladı; bu dönemde yeni istihdam yapılmadığını, part-time eğitmen istihdamının kısıtlandığını kaydetti.

Yönetim yapılandırmasındaki değişikliklerle müdür sayısının da azaltıldığını, gelir ve gider kalemlerinde önemli iyileşmeler yaşandığını belirten Kılıç, ancak çekilen emekli maaşları gibi bazı mali sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

Kılıç, hedeflerinin gelecek yıllarda mali disipline bağlı, gelirlerini artıran, giderlerini azaltan ve kendi kendine yeten sürdürebilir bir yapı oluşturmak olduğunu vurguladı.

ŞAHALİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali ise, öğrenci sayısı artmadan gelirlerin artmasının nedeninin harç bedelinde artış olmasından kaynaklı olduğunu kaydetti. Şahali, ifade edilen tasarruf tedbirlerinin ise personele ilişkin tedbirler ve onların özverisi olduğunu belirtti.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde bir başarı öyküsüne tanıklık ettiklerini, kurumun denk bütçeyle idare edebildiğini ifade eden Şahali, buna karşın DAÜ’de geçen yıldan bu yana yönetsel bir tedbirin alınmamış olduğunu gördüğünü ifade etti.

2026 yılının DAÜ için kolay bir yıl olmayacağını dile getiren Şahali, sürdürülebilir olunması için gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinin öneminin altını çizdi. Şahali, mevcut ekonomik durum içerisinde öğrenci sayısının artmayışının yapıyı kırılgan haline getirdiğine işaret etti.

Şahali, girişimlerin arzu edildiği noktada olmadığını belirterek, devlet kaynağının DAÜ için halen elzem bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Devletin kendi malına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Şahali, ancak üniversite içerisinde hükümetin denge bozucu bir rol üstlendiğini gözlemlendiğini paylaştı.

ÖZCENK

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, Şahali’nin dile getirdiği eleştirilere yönelik açıklama yaparak, personel alanında süregelen alışkanlıklardan kaynaklı gelir ve gider dengesinin bozulduğunu ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti. Özcenk, bu nedenle tüm paydaşlarla beraber çalışarak bir protokol hazırladıklarını hatırlattı.

Kıdem tazminatının kaldırıldığını ve ortaya çıkan borcu ödüyor olduklarını ifade eden Özcenk, yeni bir barem tablosu da hazırlayarak tasarruf sağladıklarını dile getirdi. Özcenk, DAÜ’den emekli olanların yeniden çalışmasına imkan veren yasal düzenlemeyle de tasarruf sağlandığına dikkat çekti.

Gelirlerle ilişkin arzu edilen gelişmenin sağlanamadığını belirten Özcenk, üniversitenin öğrenci gelirleriyle ayakta durmasının mümkün olmadığı görüşünü paylaştı, desteğin önemini vurguladı.

DAÜ’nün güçlenmesinin ülkenin diğer alanlarını da destekleyeceği anlamına geldiğini söyleyen Özcenk, “Sıkı bir mali politika sürdürerek, 2028 Nisan ayına kadar DAÜ'yü düzlüğe çıkarmayı planlıyoruz. DAÜ kendi kendine yeten bir kurum haline gelecek.” dedi. Elektrik giderlerinin en büyük giderleri olduğunu söyleyen Özcenk, solar enerji planlarından da bahsetti.

KÜRŞAT

CTP Milletvekili Fide Kürşat da söz alarak, DAÜ’nün son yıllarda kötüye giden bir sürece girdiğini belirterek, kötü yönetimin ve devlet katkısı eksikliğinin bu kötü gidişata katkı sağladığı görüşünü paylaştı.

“DAÜ’ye her zaman destek verilmelidir.” diyen Kürşat, bu yönde katkı koyulması çağrısında bulundu. Kürşat, DAÜ mezunlarının farklı ülkelerde KKTC’yi temsil ettiklerini kaydederek, nitelik ve ekonomik anlamda DAÜ’nün gücünün korunması gerektiğini belirtti.

HOŞKARA

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara da, 2024’e kadar bütçe açığının büyüdüğü üniversitede, tüm paydaşların bir araya gelip katkı koymasıyla bir protokol hazırlandığını hatırlattı. Hoşkara, Başbakan, Milli Eğitim Bakanı, iktidar ve muhalefet partilerinin de sürece destek koyduğunu, devlet üniversitesine sahip çıkıldığını kaydetti.

Hoşkara, giderler hakkında bilgi vererek, protokol sayesinde 2026 yılında 4,5 milyar olacak personel giderinin 3,1 milyar TL olacağını belirtti.

Hayat pahalılığın altında bir gider tablosunun 2026 yılı bütçesinde de korunduğunu söyleyen Hoşkara, bunun yanında KKTC’li öğrencilerin ödediği meblağlara işaret etti; “öğrenci sayısının artırılması için yabancı öğrencilerin daha az ödemesini” eleştirdi.

Hoşkara, iyi yönetimde sınıfta kalındığını savunarak, rekabet edilecekse koşulların gerçekçi olması gerektiğini kaydetti. 1500 dolara eğitim veren üniversiteler olduğunu savunan ve DAÜ’nün bu hale gelmemesi gerektiğini belirten Hoşkara, devlet katkısının “bir tehdit aracı” olarak kullanılmaması ve Bakan’ın “iki dudağı arasında” olmaması gerektiğini söyledi.

Kadro ve ünvanın ayrılmasına yönelik bir karar olduğunu anımsatan Hoşkara, ilgili tüzüğün dün yayımlandığını, ancak “bazı mali yük yaratmayan” maddelerin Milli Eğitim Bakanı tarafından çıkarıldığını savundu.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç yeniden söz alarak, DAÜ’nün iki yıl önceki konumuyla bugünün kıyas kabul etmeyecek noktada olduğunu ifade ederek, iki yıldır istihdam yapmadıklarını vurguladı, gelir-gider rakamlarını paylaştı.

Yükseköğrenimdeki en önemli konunun maddi konu olduğunu dile getiren Kılıç, bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek, öğrenci çekmek için uğraş verildiğini söyledi.

Bir soru üzerine Kılıç, yabancı öğrencideki oransal düşüşü artırmak istediklerini belirterek, hedeflerinin denk bütçeyi sağlamak olduğunu belirtti.

Başka bir soruya karşılık daha önce yabancı pazarlarda DAÜ’nün çok az çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kılıç, ilk kez bu yıl Tanıtım Müdürlüğü oluşturduklarını söyledi, yapılan çalışmaları aktardı. Bu stratejinin önemli olduğunu görüşünü belirten Kılıç, “Çalışmaların meyvesini yemeye başladık. Daha da artışın olacağını öngörüyorum.” dedi.

HOŞKARA

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ise, sayının değil gelirin önemli olduğunu kaydetti. Hoşkara, öğrenci başına düşen maliyetin ne olması gerektiği konusunun önemine dikkat çekti.

KÜÇÜK

Komite Üyesi Hasan Küçük ise, üniversitenin gelirlerini artıracak anlamda bir yılda ne yapıldığını sordu.

ÖZCENK

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk ise, giderleri kıstıklarını belirterek, yapılan çalışmalardan bahsetti.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç da, gelirlerin artırılması noktasında yapılan çalışmaları aktardı.

BESİM

CTP Milletvekili Filiz Besim ise, DAÜ’nün gelirlerinin nasıl artırılması gerektiği konusunun konuşulmasından üzüntü duyduğunu ifade ederek, dört yıldır aynı şeylerin konuşulduğunu söyledi.

Üniversite personelinin tasarruf anlamında her şeyi yaptığını belirten Besim, “Yönetsel anlamda ciddi başarı olması gerekirdi.” dedi.

“Yazıktır.” diyen Besim, toplumun her katmanının DAÜ’nün güçlenmesi için elinden geleni yaptığını kaydetti. Devletin kamu kurumlarına katkı yapması, ancak denetlemesi de gerektiğini ifade eden Besim, üniversitenin de ciddi inisiyatif alması gerektiğini söyledi.

Besim, “İhtiyacı olan para DAÜ’ye verilsin ancak gelecek sene aynı şeyleri konuşmayalım.” temennisinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: “İYİLEŞEN, GÜÇLENEN, AYAĞA KALKAN VE LOKOMOTİF OLAN BİR DAÜ İSTİYORUZ”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, milletvekillerinin tespitlerine teşekkür ederek, doğru sorular sorulduğunu belirtti. Konuşmasında ilk olarak dünya sıralamasında ilk 500’e giren YDÜ’yü kutlayan ve denk bütçesi nedeniyle LAÜ’ye teşekkür eden Çavuşoğlu, DAÜ için aynı konuları tartışmaktan ise üzüntü duyduğunu ifade etti.

DAÜ ile ilgili protokolün hazırlanmasında ilgili sendikalara teşekkür eden Çavuşoğlu, “Size doğruları söylemek zorundayım.” diyerek, maaşlarda fedakarlık yapıldığı söyleminin rakamsal olarak doğru olmadığını söyledi. “Tabiki DAÜ’de bir şeyler yapıldı, hiçbir şey yapılmadı demiyorum ama yetersiz.” diyen Çavuşoğlu, protokole binaen her şeyi yapan tarafın devlet olduğunu kaydetti.

Komiteden önce bu hafta DAÜ’yle ilgili iki tane toplantı yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, sendikanın, fedakarlık yaptığını söylediğini, Rektörlüğün ise yapılması gereken birçok işi yapmadığını belirtti.

“DAÜ’NÜN MARKA DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN DEVLET ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

DAÜ’nün dört senelik protokolüne çok büyük emek verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “İyileşen, güçlenen, ayağa kalkan ve lokomotif olan bir DAÜ istiyoruz.” dedi. DAÜ’nün marka değerini korumak için devletin elinden geleni yaptığını belirten Çavuşoğlu, “DAÜ’de ciddi sorunlarımız var.” dedi, bütün bölümlerde görünen artının yanıltıcı olduğunu ifade etti.

DAÜ-SEN’e yönelik eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, TİS marifetiyle maaşların ödenemez noktaya getirildiğini, daha sonra düşürüldüğünü söyleyerek, fedakarlığın bu olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, DAÜ lehine olabilecek eleştirileri, VYK’ya, Rektörlüğe ve sendikaya net olarak söylediğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, DAÜ’ye ayak bağı olanların karşısında, DAÜ için çalışanların yanında olduğunu kaydetti.

“DAÜ’yü en fazla sevenler, halkı için yaşatmaya çalışanlardır.” diyen Çavuşoğlu, DAÜ ile ilgili mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, her şey olumlu olmasına rağmen bütçe açığının büyüdüğünü ifade etti. Burs politikasını DAÜ YVK ve Rektörlüğünün belirlediğini dile getiren Çavuşoğlu, “Bu politikayı da bu sene masaya yatırmamız gerekiyorsa, yatıracağız.” dedi. Bakan Çavuşoğlu, enerji verimliliği konusunda yapılacak projenin ise DAÜ’ye faydalı olacağına inanç belirtti.

HOŞKARA

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ise yeniden söz alarak, Eğitim Bakanı’nın takdirini almak için çalışmadıklarını belirtti. Hoşkara, dünyanın hiçbir yerinde mevzuata aykırı kararlar alınmadığını kaydetti.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ise söz alarak, iyileşmelerin dikkate alınmamasını yadırgadığını belirterek, giderler konusunda yüzde 30’a varan tasarruf sağlandığını söyledi. Eleştirileri dikkate aldığını ancak DAÜ’nün iyi yolda olduğunu kaydeden Kılıç, dört yıllık protokol kapsamında DAÜ’nün dengesini bulacağını ifade etti.

ÖZCENK

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk de, iyileşme kapsamında maaş kesintisi yapıldığını dile getirerek, tasarruf ve küçülme yaparken, DAÜ’nün kalitesinden ödün vermek istemediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından DAÜ bütçesi oy çokluğuyla onaylandı ve bugünkü görüşmeler tamamlandı.

Komitedeki bütçe görüşmeleri 25 Kasım Salı günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri ile devam edecek.