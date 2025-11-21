Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamına lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik, farkındalığı artırmak ve toplumsal dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla faaliyetler düzenledi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, “Dayanışma ve Umudun Sahası: Hayırseverlik Futbol Turnuvası” temasıyla futbol turnuvası düzenlendi, elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

“Kemik İliği Bağışı Farkındalığı: Hayat Kurtaran İş Birliği Projesi" kapsamında da Atatürk Meydanı’nda kemik iliği bağışının önemin anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 30 donör ulusal kemik iliği bankasına kaydedildi. Etkinlik, DAÜ İletişim Fakültesi bünyesinde bulunan Genesis Ajansı’nın katkılarıyla hayata geçirildi.

DAÜ İletişim Fakültesi’nde düzenlenen “Birlikte Güçlüyüz” etkinliği kapsamında da Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ürünleri satışa sunuldu ve elde edilen gelir lösemili çocukların tedavisine destek olmak üzere Vakıfa bağışlandı.