DAÜ Halkla ilişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı ve eğitim dili Türkçe olan programa KKTC uyruklu öğrencilerin başvurabildikleri bildirildi.

Açıklamada, yüksek lisans programının 7 ders, seminer ve bir tezden oluştuğu ve derslerin de Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi binasında yapılacağı belirtildi.

Söz konusu yüksek lisans programının ilköğretim alanında ihtiyaç duyulan uzman kişilerin yetişmesini sağlayacağı belirtilen açıklamada, programın mesleki ve akademik konularda derin bilgi kazandırıp, öğrencinin alanda araştırma yapılabilmesi için gerekli donanıma sahip olmasını sağlamasının hedeflendiği aktarıldı.

Akademik kariyer yapmak isteyen, bu alanda yenilikleri öğrenme arzusu olan, temel eğitim alanında araştırma yaparak alana katkı vermek isteyen bireylerin başvuru yapabileceği programa aynı zamanda ilgili alan mezunları, sınıf öğretmenliği veya öğretmen yetiştiren bir bölümden mezun bireyler için de uygun olduğu belirtildi.

Açıklamada, lisansüstü eğitiminin işlevlerinden birinin bireylerin yaşam boyu öğrenme ve mesleki anlamda uzmanlaşma gereksinimlerini karşılamak olduğu vurgulanarak, şöyle kaydedildi:

“Diğer işlevleri de bilim/sanat üretmek, yaymak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmek ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.”

Kılıç: “DAÜ ilklere imza atmaya devam ediyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç program hakkında yaptığı açıklamada, “DAÜ ilklere imza atmaya devam ediyor. KKTC’de bir ilk olarak ‘Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek olmaktan dolayı mutluyuz.” dedi.

Ülkenin eğitim sistemine DAÜ olarak katkı yapmanın kendileri açısından önemli bir misyon olduğunu açıklayan Kılıç, “AÖA ile yapmış olduğumuz iş birliği buna bir örnektir. Bu tür önemli iş birlikleri çerçevesinde yeni programlar açmaya devam edeceğiz. Katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

KKTC’de sınıf eğitimi alanında ilk yüksek lisans programı

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, söz konusu programın KKTC eğitim sisteminin ve öğretmen yetiştirme düzeninin gelişmesi için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, “DAÜ ve AÖA’nın bu tür iş birlikleri içinde olmasının eğitimde uluslararası alandaki prestij ve marka değerinin gelişmesi açısından son derece önemli.” ifadesini kullandı.

Pehlivan, iş birliğinin KKTC’de ilk olduğu gibi, sınıf eğitimi alanında da KKTC’deki ilk yüksek lisans programı olma özelliği taşıdığını kaydetti.

KKTC’de temel eğitim kademesinde yaşanan sorunlarla başa çıkabilmek için uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulduğunu da belirten Pehlivan, ülkede “sınıf eğitimi” konusunda yaşanan uzman sıkıntısının giderilmesinde “Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı”nın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Başvurular çevrimiçi olacak

Açıklamada, sınıf öğretmenliği veya öğretmen yetiştiren bir bölümden mezun olan KKTC vatandaşı adaylardan 2024 – 25 Akademik Yılı Bahar Dönemi için başvuru kabul edildiği ve başvuruların çevrimiçi olarak yapılacağı belirtildi.

Program ile ilgili detaylı bilgiye (0392) 630 40 44 numaralı telefondan, başvurular ile ilgili bilgiye ise DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nün resmi sayfası olan https://grad.emu.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilir.