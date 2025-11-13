Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ev sahipliğinde ve Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) iş birliğindeki 32. İktisat Kongresi bugün açılış töreniyle başladı.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. Kongre üç gün sürecek.

BESİM

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim açılışta yaptığı konuşmada, bu yılki kongrede 36 oturumda yaklaşık 150 bildirinin sunulacağını belirtti. Besim, KKTC ekonomisine yönelik özel bir panelin de yapılacağını söyledi.

KAZDAĞLI

TEK Başkanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı da, konferans içeriğiyle ilgili bilgi vererek, dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenlerin fikir alışverişinde bulunup, teorik ve pratik araştırmaların önerilerini sunacaklarını belirtti.

GÜNAY

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ise, KKTC ekonomisinin özgün koşullarını değerlendirerek, ülkenin döviz ve mevduat kullanımı açısından kendine has bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Vatandaşların tasarruflarını büyük ölçüde yerel ve sınırlı finansal araçlarla gerçekleştirdiğini belirten Günay, bu durumun ekonomiyi farklı dinamiklerle şekillendirdiğini aktardı.

Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerin KKTC ekonomisi üzerinde belirleyici rol oynadığını kaydeden Günay, Türkiye’den gelen politikaların ve ekonomik gelişmelerin yerel ekonomiyi etkilediğini ifade etti.

Günay ayrıca, karşılaşılan ekonomik ve siyasi zorluklar karşısında güçlü bir bankacılık sektörünün önemine dikkat çekti. Bankacılık sektörünün kriz dönemlerinde ekonomiyi ayakta tutmada kilit rol oynadığının altını çizen Günay, sektörün sağlığının ekonominin istikrarı için hayati olduğunu belirtti.

KILIÇ

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, kongrenin ekonomi, finans, emek ve girişimcilik alanlarında üç gün boyunca bilimsel içerik sunacağını ifade ederek, kongrenin yalnızca bilimsel bir buluşma değil, aynı zamanda düşünce üretimi ve akademik dayanışmanın güçlü bir platformu olacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olan DAÜ’nün, bilgi ve bilimle bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, kongrenin, Kuzey Kıbrıs’taki akademik ortamın uluslararası alanda tanıtılmasına ve güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

AMCAOĞLU

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, DAÜ ve TEK’e teşekkür ederek, bu etkinliğin ülke ekonomisinin değerlendirilmesi ve tartışılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

KKTC ekonomisinin kendine özgü dinamiklerini açıklayan Amcaoğlu, döviz kullanımı, tasarruf alışkanlıkları ve kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülkenin ekonomik yapısının izlenmesi ve yönetilmesinde teknolojik altyapının önemine değinen Amcaoğlu, elektronik takip sistemleri ve veri analizleri sayesinde ekonomik faaliyetlerin daha şeffaf ve planlı hâle getirildiğini kaydetti.

2020-2023 yılları arasında ülke ekonomisinde kayda değer gelişmeler yaşandığını belirten Amcaoğlu, turizm, yükseköğretim ve hizmet sektörlerinin ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığını ifade etti.

Amcaoğlu, kongre aracılığıyla sektörlerin ve akademik çevrenin bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi yaparak, ekonomiyi geliştirecek öneriler sunabileceğini belirtti.

Amcaoğlu, özellikle turizm, eğitim ve enerji alanlarındaki stratejik adımların gelecek dönemde ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından kongre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Taymaz’ın moderatörlüğünde Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara’nın sunumu ile devam etti.

Gün boyunca katılımcılar, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin dönüşümü, firma dinamikleri ve uluslararası ticaret, kurumsal finans, risk ve yönetişim, işgücü piyasası ve istihdam, makroekonomik modelleme ve politika, hane halkı davranışları, teknolojik dönüşüm, araştırma-geliştirme ve dijitalleşme gibi konuları ele alan oturumlarda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.