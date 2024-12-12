DAÜ’den verilen bilgiye göre, 10 Aralık Salı günü, saat 13.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alan söyleşide, Finansal Tasarruf Uzmanı Mert Başaran ve etkinliğin ana sponsorluğunu yapan Ceyhun Tunalı and Sons (CTS) Şirketler Grubu Direktörü Ceyhun Tunalı konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğe, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya, DAÜ Öğrenci İşleri Koordinatörleri Doç. Dr. Yeliz Akıntuğ ve Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç, Döveç Şirketler Grubu Direktörü Burçin Döveç ve Four Vision Development Genel Müdürü Yusuf Korhan katıldı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, etkinliğe katılan herkese ve etkinlik ana sponsoru olan CTS Şirket Direktörü Ceyhun Tunalı’ya teşekkürlerini ileterek, faydalı bir etkinlik olmasını temenni etti.

CTS Şirketler Grubu Direktörü Tunalı ise, finansal okuryazarlığın oldukça önemli bir konu olduğunu belirtti ve böylesi önemli bir konuda daha geniş bir kitleyi bilgilendirme amacıyla etkinliğe katkı koyduklarını ifade etti. CTS Şirketler Grubu Direktörü Tunalı, etkinliğin Kıbrıs’ta finansal okuryazarlığın geliştirilmesi yönünde atılmış olan ilk adım olduğunu da vurguladı.

-Kılıç: “Hayallerimizi Gerçekleştirecek Finansal Adımları Atmayı Öğrenmenin Zamanı Geldi”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, da konuşmasında bilgi aktaracak Mert Başaran'a ve etkinliği düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Yapılan araştırmaların Türkiye'de bireylerin yalnızca yüzde 24'ünün temel finansal okuryazarlık seviyesine sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Kılıç, "Bu oran aslında hepimize ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bugün burada, bütçe yapmaktan yatırım araçlarına, risk yönetiminden geleceğe dair ekonomik hedefler koymaya kadar birçok konuda bilgiler edineceğiz. Mert Başaran'ın liderliğinde, hepimiz için hayallerimizi gerçekleştirecek finansal adımları atmayı öğrenmenin zamanı geldi. Hepinize keyifli ve kendinizi geliştireceğiniz faydalı bir seminer diliyorum.” dedi.

Söyleşide Finansal Tasarruf Uzmanı Başaran, gençlere yönelik tasarruf ve yatırım alışkanlıkları üzerine pratik tavsiyelerde bulunurken, finansal bağımsızlık için bilinçli harcama ve birikim yapmanın önemine vurgu yaptı.

CTS Şirketler Grubu Direktörü Tunalı ise, girişimcilik hikayesi ve iş dünyasındaki deneyimlerini aktardı.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç ve CTS Şirket Direktörü Ceyhun Tunalı tarafından konuk Mert Başaran’a çiçek, plaket ve hediye takdiminde bulunulması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.