DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seda Cevheroğlu, Hemşirelik Bölümü akademisyenleri ve çok sayıda son sınıf öğrencisi katıldı. Etkinliğin ardından yeni yıl kutlama etkinliği de düzenlendi.

Ağaç dikimi etkinliği, Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması dersi kapsamında yürütülen “İklim Krizi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri ve Alınabilecek Önlemler” başlıklı literatür tartışması doğrultusunda planlandı. Bu kapsamda öğrenciler, çevre sağlığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan uygulamalı bir etkinlikte aktif rol aldı. Öğrenciler, ders kapsamında DAÜ Şampiyon Melekler Koruluğu’na zeytin fidanları dikerek etkinliği sonlandırdı.