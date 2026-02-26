Birlikten yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün gerçekleşen ziyaretlere, Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu katıldı.

Brüksel programı kapsamında heyet, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İlhan Küçük ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs meselesi, yerel yönetimlerin Avrupa’daki temsili ve hukuki çerçevede iş birliği olanakları ele alındı. Demokratik yönetişim, yerel idarelerin güçlendirilmesi ve AB ile ilişkilerin geliştirilmesi öne çıkan konular arasında yer aldı.

Heyet ayrıca, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Bütçe Kontrol Komitesi’nde görev yapan Tomáš Zdechovský ile de toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, belediyelerin AB fonlarına erişimi, mali şeffaflık, proje geliştirme kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları değerlendirildi.

Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ile de görüşme yapıldı. Toplantıda Türkiye–AB ilişkileri, Kıbrıs’taki güncel gelişmeler ve yerel yönetimlerin bu süreçte üstlenebileceği roller üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Brüksel temasları sırasında ayrıca Avrupa Komisyonu Bölgeler Politikası Genel Direktörlüğü Genel Direktör Yardımcısı Hugo Sobral ve Avrupa Komisyonu Bölgeler Politikası Genel Direktörlüğü Kıbrıs Çözüm Birimi Sorumlusu Giulia Bertezzolo ile yapılan görüşmelerde; yerel yönetimlerin Avrupa projelerine katılımı, akıllı şehir uygulamaları ve yenilenebilir enerji alanındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Ziyaret boyunca akıllı şehir altyapısı, sürdürülebilir kalkınma, yerel yönetim inovasyonu ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada, görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtilirken, ileriki dönemde somut projeler ve ortak çalışmalar için temasların sürdürüleceği ifade edildi.

Brüksel ziyaretinin, KKTC belediyelerinin Avrupa kurumlarıyla doğrudan iletişim kurması ve uluslararası iş birliğini yerel düzeyde güçlendirmesi açısından bir adım olarak değerlendirildi.