Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

"YARARLI BİR GÖRÜŞME OLDU…

Bugün Fiber Protokolü ile ilgili geldiğimiz nokta hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi verdim. Tarafların pozisyonunu aktardım. Sayın Cumhurbaşkanının sorularını cevaplandırdım.

Sayın Cumhurbaşkanı Meclis tutanaklarını aldırdığını, ilgili arkadaşların bu tutanakları da inceleyip kendisine bir rapor sunacağını, kendisinin meselenin anayasal boyutu ile ilgilendiğini, on beş günlük süre içerisinde kararını vereceğini söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmenin oldukça faydalı geçtiğini söyleyebilirim."