Bakanlar Kurulu, 24 Şubat 2026 tarihli toplantısında yurt dışı temsilciliklerine yönelik atama, görevlendirme ve görev süresi uzatma kararları aldı.

GÖREV SÜRESİ UZATILANLAR

KKTC Muskat Temsilciliğinde Misyon Şefi olarak görev yapan Mustafa Tunç’un görev süresi 31 Temmuz 2027 tarihine kadar uzatıldı.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel’in görev süresi de 31 Temmuz 2027’ye kadar devam edecek.

KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Tahir’in görev süreleri de 31 Temmuz 2027 tarihine kadar uzatıldı.

GÖREVİ SONLANDIRILANLAR

KKTC Kuveyt Temsilcisi Atınç Keskin’in görevi 31 Temmuz 2026 itibarıyla sona erdirildi.

KKTC Abu Dhabi Temsilcisi Umut Koldaş’ın da Abu Dhabi’deki görevinin 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildi.

YENİ GÖREVLENDİRMELER

Umut Koldaş’ın 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren KKTC Kuveyt Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Müdür/Temsilci Ayda Soylu, 1 Ağustos 2026’dan itibaren KKTC Strazburg Temsilciliğine Temsilci olarak atanırken, Müdür/Temsilci Müjde İnançoğlu da aynı tarihten itibaren KKTC Abu Dhabi Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirildi.

Ayrıca, Müdür/Temsilci Ayşen Volkan İnanıroğlu’nun 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren KKTC Helsinki Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Kararlar resmi gazetede yayımlandı.