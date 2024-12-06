DAÜ’den verilen bilgiye göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran imza töreninde yaptığı konuşmada “Hacettepe Üniversitesi olarak DAÜ ile temasımızı, ilişkilerimizi güçlendirmek, iş birliğimizi artırmak arzusundayız. İnşallah bu adım zaman içerisinde çok daha güzel işlere vesile olabilecek bir ilk adım olur. Ben tekrar nazik kabulleri ve ev sahipliği için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da “Hacettepe Üniversitesi Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumlarından biri... DAÜ de KKTC’nin yasa ile kurulan tek devlet üniversitesi. Dolayısıyla bu iki kurumun bir arada iş birliğine girmesi yeni ufuklara yelken açmamızı sağlayacak. Bu ilk adımı çok önemsiyorum ve bu ilk adımla yeni hedefler koyarak ilerleyeceğiz. Bizler sizlerle yakın kurumsal iş birliği içerisinde olmaktan dolayı DAÜ olarak büyük bir heyecan ve gurur duymaktayız. Atılacak olan bu imzanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Söz konusu Akademik İş Birliği Anlaşması kapsamında akademik ve idari personel değişimini içeren ortak araştırma çalışmalarını teşvik etmek, öğrenci değişim programları ve/veya çift diploma olanağı sağlayan programlar geliştirmek, yaşam boyu öğrenme hizmetleri kapsamında ortak sertifika ve mikro yeterlilik programları geliştirmek, yayımlama ve/veya kültürel aktiviteler için iş birliği yapmak, konferans, seminer, sempozyum, kongre vb. ortak akademik ve bilimsel faaliyetler düzenlemek amaçlanıyor.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk’i de makamında ziyaret etti.