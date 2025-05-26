Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası (KTMMOB-İMO), “Beton Küp Basıncı ve İnşaat Demiri Çekme Deney Laboratuvarı” kuruyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bugün DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan laboratuvarın kurulması ve işletilmesine yönelik iş birliği protokolü kapsamında, DAÜ yerleşkesi içerisinde kurulacak laboratuvarda, beton küp basınç ve inşaat demiri çekme deneyleri yapılacak.

Protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci imza koydu. Protokolün imza töreninde, DAÜ ile İMO yetkilileri de hazır bulundu.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, burada yaptığı konuşmada, DAÜ’ye teşekkür ederek, protokolün kendileri için son derece değerli bir iş birliği olduğunu vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sadece akademik sorumlulukları değil, aynı zamanda toplumun üniversitesi olduğunu vurguladı. Üniversitelerin sadece bilgi üretmekle kalmayıp, topluma ve sektöre yön vermesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda sektörel iş birliklerinin oldukça değerli olduğunun altını çizdi.

“Üniversitelerin varlığı, sektörlerin gelişimine katkı sağladığı ölçüde anlam kazanır” diyen Prof. Dr. Kılıç, imzalanan protokolün bu katkıyı sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

2023 yılında yaşanan deprem felaketi sonrasında yapı denetimi konusunun daha da önem kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Kılıç, protokol kapsamında yapılacak çalışmalarla bu alana odaklanacaklarını ifade etti. DAÜ bünyesinde kurulan Deprem Araştırma Merkezi ile bu konudaki bilimsel katkının sürdürüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Kılıç, “Bilimsel anlayışımızı sektörle birleştiriyoruz. Kendi bilgimizi, sizin sahadaki deneyimlerinizle birleştirerek sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı ve üniversite olarak bu alanda tüm güçleriyle katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.