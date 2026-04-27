DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, imza töreni DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren ve İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında, İstanbul Lider Kolejleri kampüslerinde eğitim gören öğrencilerin DAÜ tarafından düzenlenen etkinlik ve programlara katılımının sağlanması, üniversitenin akademik ve fiziksel imkanlarından yararlanarak yükseköğretim süreçlerini yakından tanımaları hedefleniyor. Ayrıca öğrencilerin üniversite deneyimini erken yaşta edinmeleri ve yükseköğretime daha bilinçli bir geçiş yapmaları amaçlanıyor.

- Öztüren

DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Öztüren, imz töreninde yaptığı konuşmada, DAÜ’nün kampüs altyapısı, geniş öğrenci kapasitesi ve çok sayıda fakülte ile kapsamlı bir eğitim ekosistemi sunduğunu belirterek, Türkiye’deki üniversitelerle yürütülen ortak programlarla akademik iş birliklerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

- Kepme

İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme de, gençlerin farklı üniversitelerle ve eğitim modelleriyle buluşturulmasının onların vizyonunu genişlettiğini kaydederek, bu tür iş birliklerinin öğrencilerin geleceğe daha bilinçli ve donanımlı hazırlanmalarına katkı sunduğunu söyledi.