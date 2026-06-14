DAÜ’den verilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda Siyasi İşler Yetkilisi olarak görev yapan Oby Nwuba’nın konuşmacı olduğu etkinliğin açılışında, KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen kısa bir tanıtım yaptı.

Seminerde, Güney Sudan’ın 2011’de bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşanan siyasal ve etnik gerilimlerin ülkeyi iç savaşa sürüklediği, 2018 barış anlaşmasına rağmen istikrarın sağlanamadığı ve anayasal süreçler ile güvenlik reformlarındaki aksaklıkların krizi derinleştirdiği belirtildi.

2025–2026 döneminde artan şiddet, yerinden edilmeler, gıda güvensizliği ve insan hakları ihlallerinin de değerlendirildiği etkinlikte, UNMISS’in sivillerin korunması ve insani yardım faaliyetlerindeki rolüne karşın operasyonel ve mali kısıtlamaların misyonu zorladığı ifade edildi.

Seminer, Prof. Dr. Sözen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona ererken, Nwuba BM barış misyonlarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.